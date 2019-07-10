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    البرلمان الجزائري ينتخب سليمان شنين رئيسا له

    10:20 م الأربعاء 10 يوليو 2019
    البرلمان الجزائري ينتخب سليمان شنين رئيسا له

    البرلمان الجزائري

    القاهرة – مصراوي:

    أفادت فضائية "النهار" الجزائرية، بانتخاب البرلمان الجزائري سليمان شنين رئيسًا له.

    انطلقت في وقت سابق عملية انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الجزائري بعد أن عُقدت جلسة المصادقة على ثبوت شغور منصب رئيس البرلمان.

    وأعلن كل المترشحين لرئاسة البرلمان سحب ترشيحاتهم وتزكية رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة العدالة والبناء سليمان شنين.

    البرلمان الجزائري سليمان شنين الجزائر

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