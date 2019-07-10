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    مسئول روسي: موسكو ليس لها أي مصالح عسكرية في فنزويلا

    07:49 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    مسئول روسي: موسكو ليس لها أي مصالح عسكرية في فنزويلا

    سيرجي ريابكوف

    هلسنكي - (أ ش أ)

    أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا ليس لها أي مصالح عسكرية في فنزويلا، وذلك في أعقاب محادثاته مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

    ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله "ليس لدينا أي وحدات عسكرية في فنزويلا وليس لدينا أي موارد في فنزويلا في هذا المجال، والتي قد ينظر إليها أي شخص سواء كانت الولايات المتحدة أو فنزويلا كعامل مزعزع للاستقرار، وكل ما تم القيام به هناك كان في إطار صيانة المعدات التي يتم تسليمها هناك بموجب العقود المبرمة سابقًا".

    جاء اجتماع ريابكوف مع هيل في الفترة التي تسبق جولة مشاورات كاملة حول الاستقرار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة يومي 17 و 18 يوليو في جنيف.

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    سيرجي ريباكوف فنزويلا روسيا

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