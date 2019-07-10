الجيش الليبي: معركة طرابلس أسهل بكثير من سابقتها في بني غازي

القاهرة – مصراوي:

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الهجمات الأخيرة للميليشيات التابعة لحكومة الوفاق على المراكز اليبية كانت بلاقيمة.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن القوات الجوية شنت ضربات دقيقة، على معاقل الميليشيات الإرهابية، المحيطة بطرابلس أو وسط ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن معركة طرابلس أسهل بكثير من سابقتها التي وقعت في بني غازي، حيث احتاجت القوات المسلحة قوات وقدرات خاصة.

واستطرد أن الجيش الليبي يدعم أي مبادرة تجلب سلام حقيقي على الأرض.

وأوضح أن وفد من الأمم المتحدة اجتمع مع قائد الجيش الجيش الوطني الليبي منذ أيام، للتأكيد على مكافحة الإرهاب والتعاون الثنائي في المجال الأمني.

وشن الجيش الوطني الليبي منذ أكثر من شهرين مضيا، معركة "طوفان الكرامة"، لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.