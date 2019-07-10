حكم قضائي لصالح ترامب في قضية التربح من فندقه بواشنطن

واشنطن - (د ب أ)

أصدرت محكمة استئناف أمريكية اليوم الأربعاء حكما لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية واجه فيها اتهاما بالتربح بشكل غير قانوني من فندقه في واشنطن.

وقضت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية بالإجماع لصالح ترامب في هذه القضية التي أقامها ممثلو الإدعاء العام في ولايتي ميريلاند، وواشنطن.

وأثارت الدعوى قضية ما إذا كان انفاق الحكومة والعمل التجاري الذي يقوم به رعايا أجانب في فندق ترامب بواشنطن يندرجان تحت أحكام الدستور الأمريكي الخاصة بالمخصصات المالية.

وتم وضع هذه الأحكام- التي تحدد المخصصات المالية بشكل واسع على أنها أي ربح أو مكسب أو ميزة- لمنع أي تأثير غير قانوني على المسؤولين الحكوميين، لكن لم يتم تطبيقها على أي رئيس أمريكي في منصبه.

وكتب ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "علمت للتو أنني انتصرت في نظرية المؤامرة وحملة الاضطهاد من جانب الديمقراطيين. لقد صدر قرار بالإجماع لصالحي من محكمة الاستئناف الأمريكية الدائرة الرابعة في قضية المخصصات المالية السخيفة".

وأكد الرئيس مجددا مزاعمه بأن وجوده في الرئاسة يجعله يخسر كثيرا من الأموال.