  • عاجل:مباشر | السنغال 0 - 0 بنين.. ربع نهائي كأس الأمم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    تركيا: المؤبد لـ33 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

    06:38 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    تركيا: المؤبد لـ33 شخصا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

    محكمة تركية

    إسطنبول - (د ب أ)

    أصدرت محكمة في أنقرة اليوم الأربعاء، أحكاما بالمؤبد بحق 33 شخصا بناء على اتهامات على صلة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها فصيل من الجيش قبل ثلاث سنوات.

    وذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية أنه صدرت أحكام بالسجن تتراوح بين ستة إلى 25 عاما بحق 20 مدعي عليهم آخرين. وكان أغلبية من المتهمين جنود، من بينهم جنرال سابق من إحدى الأكاديميات العسكرية في العاصمة التركية.

    وفي يونيو الماضي، قضت محكمة في أنقرة بالمؤبد بحق 198 جنديا سابقا، بينهم القائد السابق بسلاح الجو التركي أكين أوزترك.

    وتلقى الحكومة التركية باللائمة في محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو 2016 على الداعية الإسلامي فتح الله جولن الموجود في الولايات المتحدة. وهو ما ينفيه جولن.

    وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في إبريل إن 20 الف و226 شخصا أدينوا بناء على اتهامات على صلة بمحاولة الانقلاب.

    الانقلاب الفاشل انقلاب تركيا محاكم تركيا

    الخبر التالى:

    السودانيون "أونلاين".. عودة الإنترنت للمرة الأولى بعد فض الاعتصام
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان