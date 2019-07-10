ترامب: العقوبات على إيران ستزيد قريبا

واشنطن - (د ب أ)

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة العقوبات على إيران "قريبا"، في أحدث تهديداته لطهران .

وزعم ترامب أيضا في تغريدة إن إيران تخصب سرا اليورانيوم، دون أن يقدم دليلا على ذلك .

واضاف الرئيس في التغريدة: "إيران تقوم بالتخصيب سرا في انتهاك تام للاتفاق الذي وضعه جون كيري(وزير الخارجية الأمريكي الاسبق ) وإدارة أوباما والذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار. وتذكروا أن هذا الاتفاق ستنقضي مدته في خلال سنوات قليلة. وقريبا سوف يتم زيادة العقوبات بشكل كبير".

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في شهر أيار/مايو عام 2018وفرضت عقوبات شديدة استهدفت قطاعات من بينها النفط والبتروكيماويات .

وردا على ذلك ، اعلنت ايران مؤخرا تقليص بعض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان قد تم ابرامه عام 2015مع الصين وبريطانيا وروسيا والمانيا وفرنسا.