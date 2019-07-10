ميركل بعد ارتجافها علنا للمرة الثالثة في ثلاثة أسابيع: لا تقلقوا علي

برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن حالتها الصحية جيدة، رغم ارتجافها علنا، وللمرة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في برلين، مع رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه: "لا تقلقوا علي".

وبررت ميركل نوبة الارتجاف بأنها "لا تزال في مرحلة استيعاب" النوبة التي أصابتها منتصف يونيو خلال استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي، وقالت إن هذه المرحلة لم تنته بعد، "ولكن هناك تقدم".

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد أصيبت بنوبة ارتجاف، علنا، خلال استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينّه، بمراسم عسكرية اليوم الأربعاء في برلين.

وذكر شهود عيان أن ميركل ارتعدت طويلا عند عزف النشيدين الوطنيين، وأثناء تواجدها أعلى المنصة.

ولكن هذه النوبة، التي أصابت ميركل للمرة الثالثة خلال نحو ثلاثة أسابيع، لم تكن قوية هذه المرة، وفقا للشهود، كما كانت خلال المرتين الماضيتين.

ارتجفت ميركل منتصف شهر يونيو الماضي عند استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي.

ولم يمض سوى تسعة أيام على هذه الواقعة حتى أصيبت ميركل بنوبة مماثلة عند حضور مراسم أداء اليمين، لوزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في القصر الجمهوري.