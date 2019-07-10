رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد تمسكه بالانتخابات الرّئاسية

الجزائر - (د ب أ):

أكّد نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء تمسّكه بالانتخابات الرّئاسية كحل وحيد للمرحلة التي تمر بها بلاده.

وقال صالح، في كلمة له اليوم بالجزائر، إن "الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة".

وأضاف أن الرافضين للمسار الدستوري يحاولون رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الاهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية.