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    رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد تمسكه بالانتخابات الرّئاسية

    02:19 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكد تمسكه بالانتخابات الرّئاسية

    قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    الجزائر - (د ب أ):

    أكّد نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اليوم الأربعاء تمسّكه بالانتخابات الرّئاسية كحل وحيد للمرحلة التي تمر بها بلاده.

    وقال صالح، في كلمة له اليوم بالجزائر، إن "الانتخابات الرئاسية نعتبرها مفتاحا حقيقيا للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة".

    وأضاف أن الرافضين للمسار الدستوري يحاولون رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الاهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية.

    أحمد قايد صالح الجيش الجزائري الانتخابات الرّئاسية الجزائر

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