أردوغان مدافعا عن شراء أنظمة إس-400 الروسية: هدفها الردع

إسطنبول - (د ب أ):

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء عن تمسك أنقرة بشراء أنظمة صواريخ سطح جو الروسية إس-400 ، وأكد أن هدفها الردع ضد أي هجمات محتملة.

ونقلت صحيفة "خبر تورك" عنه القول، للصحفيين على متن طائرته خلال العودة من زيارة للبوسنة، :"إذا ما تعرضنا لهجوم، فإننا سنفعّل هذا النظام الدفاعي الجوي ... وهذا هو السبب الذي يجعلنا نقوم بهذا الاستثمار".

وشدد على أن تركيا ستستخدم الأنظمة "حيثما وكيفما تحتاج إليها".

وتعارض الإدارة الأمريكية الصفقة بقوة، كما تعارض استخدامها في المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتهدد تركيا بفرض عقوبات عليها.

وتخشى واشنطن من إمكانية تجسس روسيا على مقاتلات إف-35 الأمريكية من خلال أجهزة الرادارت الموجودة بالأنظمة. تجدر الإشارة إلى أن تركيا شريك في إنتاج مقاتلات إف-35 وتتوقع شراء أكثر من مئة طائرة منها.

وأكد أردوغان أمس الأول الاثنين أن الاستعدادات تتواصل لشحن المنظومات. ولم يتضح بعد توقيتات ولا أماكن نشرها.

وجددت وزارة الخارجية الأمريكية أمس التأكيد على أن تركيا "ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا ما تسلمت الإس-400".