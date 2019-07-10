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    ميركل تصاب بنوبة ارتجاف للمرة الثالثة علنا

    01:55 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    ميركل تصاب بنوبة ارتجاف للمرة الثالثة علنا

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    برلين - (د ب أ):

    أصيبت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بنوبة ارتجاف، علنا، خلال استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينّه، بمراسم عسكرية اليوم الأربعاء في برلين.

    وذكر شهود عيان أن ميركل ارتعدت طويلا عند عزف النشيدين الوطنيين، وأثناء تواجدها أعلى المنصة.

    ولكن هذه النوبة، التي أصابت ميركل للمرة الثالثة خلال نحو ثلاثة أسابيع، لم تكن قوية هذه المرة، وفقا للشهود، كما كانت خلال المرتين الماضيتين.

    ارتجفت ميركل منتصف شهر يونيو الماضي عند استقبال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي.

    ولم يمض سوى تسعة أيام على هذه الواقعة حتى أصيبت ميركل بنوبة مماثلة عند حضور مراسم أداء اليمين، لوزيرة العدل الألمانية الجديدة، كريستينه لامبريشت، أمام الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في القصر الجمهوري.

    فولوديمير زيلنسكي أنجيلا ميركل نوبة ارتجاف

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