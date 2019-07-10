بعد هجوم ترامب.. استقالة السفير البريطاني لدى واشنطن

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، استقالة سفيرها في واشنطن، كيم داروش، بعد سلسلة من الانتقادات التي وجّهها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال السفير البريطاني في بيان، الأربعاء: "الوضع الحالي يجعل من المستحيل بالنسبة لي أن أمارس مهامي".

كان ترامب شنّ هجومًا حادًا على السفير البريطاني في واشنطن، أمس الثلاثاء، ووصفه بأنه "شخص غبي جداً"، مكررًا هجماته على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حيث اعتبر أنّ المفاوضات بشأن بريكست "كارثة".

وفي وقت لاحق، ندّد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت بما اعتبره كلاما "غير محترم وخاطئا" قاله ترامب عن المملكة المتحدة ورئيسة وزرائها.

وغرّد عبر تويتر: "أصدقاء دونالد ترمب يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة"، وذلك على خلفية ما أدلى به السفير البريطاني لدى واشنطن عن ترامب في مذكرات دبلوماسية مُسرّبة.

ونُقل عن السفير داروش في تلك المذكرات السرية التي أُرسلت إلى بريطانيا واطلعت عليها صحيفة "مايل أون صنداي"، قوله إن رئاسة ترامب قد "تتحطم وتحترق" و"تنتهي بوصمة عار".

كما وصف السفير البريطاني، ترامب بأنه "شخص غير مستقر"، ويفتقر إلى الكفاءة، بحسب المذكرات الدبلوماسية المُسرّبة.

ويعود بعض هذه المذكرات إلى عام 2017. ويتولى السفير البريطاني منصبه في واشنطن منذ يناير 2016.

وأعلنت بريطانيا فتح تحقيق لمعرفة المسؤولين عن هذا التسريب.