السودان: لجنة الوساطة تُسلم اليوم وثيقة اتفاق تقاسُم السلطة

كتبت- رنا أسامة:

يُنتظر أن تُسلّم لجنة الوساطة في السودان، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وتحالف قِوى الحرية والتغيير المُعارض، الوثيقة النهائية للاتفاق الذي تم التوصّل إليه بين الجانبين، حسبما ذكرت صحيفة "باج نيوز" السودانية.

ياتي ذلك بعد أن اكتملت صياغة الوثيقة النهائية للاتفاق، أمس الثلاثاء، في اجتماع عُقِد في القصر الجمهوري بالسودان بين المجلس العسكري و"الحرية والتغيير"، أعلنا خلاله بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد بعد الانتهاء من الاتفاق السياسي.

وعقب نهاية الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكِم، الفريق ركن شمس الدين كباشي، إن لجنة الوساطة ستُسلم، اليوم الأربعاء، الأطراف وثيقة الاتفاق التي ستُشكَّل على أساسها هياكل الحكم للفترة الانتقالية، لتخضع للتدقيق قبل تحديد موعد التوقيع النهائي عليها، في احتفال وطني كبير سيحضره رؤساء دول ومنظمات إقليمية ودولية.

وذكر الكباشي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، أن الاجتماع أُجري في إطار التشاور ومتابعة استكمال الوثيقة التي أكّد أنها أصبحت جاهزة الآن لتُسلّم إلى الطرفين، ومن ثمّ يتحدّد موعد التوقيع النهائي، نافيًا أي خلافات حول الوثيقة.

كانت مصادر سودانية رجّحت توقيع اتفاق تقاسم السلطة النهائي غدًا الخميس.

وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين الجانبين يوم الجمعة بعد يومين من المفاوضات المُباشرة، على تشكيل هيئة مشتركة لقيادة المرحلة الانتقاليّة المقبلة، وإنشاء مجلس سيادي يشرف على تشكيل حكومة انتقالية لمدّة ثلاث سنوات، يتكون من 5 مدنيين و5 عسكريين وواحد مدني بخلفية عسكرية.

وسيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدّة 18 شهرًا، على أن يحلّ مكانه لاحقًا مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.