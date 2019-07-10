مصدر سوري معارض: خروج مشفى جسر الشغور من الخدمة بعد تعرضه لقصف جوي

دمشق- (د ب أ):

خرج مشفى مدينة جسر الشعور التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا من الخدمة بعد استهدافه بعدة صواريخ من طائرات حربية سورية صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مقاتلات حربية تابعة للجيش السوري أطلقت صواريخ على مشفى جسر الشغور، ما أدى لدمار كبير أخرج المشفى عن الخدمة بشكل كامل، فضلا عن تضرر مباني الإسعاف والعيادات بشكل كامل".

وأضاف أن "القصف تسبب في إصابة أكثر من 20 شخصا في حصيلة أولية، إضافة إلى عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الخدمة والسيارات المدنية".

وأضاف المصدر أن "طائرات مروحية سورية ألقت عدة براميل متفجرة على قرى في الجبل الوسطاني، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في قرية كنيسة نخلة غرب مدينة جسر الشغور".

وتواصل القوات الحكومية السورية، مدعومة من روسيا، استهدافها المكثف لإدلب، آخر معقل للمعارضة المسلحة في سوريا.