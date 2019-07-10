ترامب يهنئ ميتسوتاكيس على فوزه فى الانتخابات اليونانية

واشنطن - (د ب أ):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اليوناني الجديد كرياكوس ميتسوتاكيس هنأه فيه بالفوز في الانتخابات اليونانية وتوليه رئاسة الوزراء في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الأمريكي ناقش مع رئيس الوزراء اليوناني التحالف الأمريكي اليوناني "القوي"،كما تعهدا بتعزيز العلاقات "الدافئة" بين الدولتين.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين أعربا عن اهتمامهما المشترك بالعمل معا ومواصلة التعاون بين الولايات المتحدة واليونان.

وكانت الحكومة اليونانية الجديدة أدت اليمين الدستورية الثلاثاء، بعد يومين من انتخابات عامة مبكرة فاز فيها حزب "الديمقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس على حزب "سيريزا" بزعامة رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس.

وتتألف الحكومة الجديدة من 18 وزيرا ونائب لرئيس الوزراء. ومن المقرر أن يجري البرلمان تصويتا لمنحها الثقة في 21 يوليو الجاري.