الولايات المتحدة تحث تركيا على وقف التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص

واشنطن - (د ب أ):

حثت الولايات المتحدة تركيا على تعليق محاولات التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن محاولات تركيا لإجراء عمليات التنقيب في المياه التي تقول قبرص إنها تابعة لها "تثير التوترات في المنطقة" .

وأضافت أورتاجوس: "نحث السلطات التركية على وقف هذه العمليات ونشجع جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد من التوترات في المنطقة".