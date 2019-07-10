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    أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نسمح بشعارات سياسية في الحج

    01:00 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: لن نسمح بشعارات سياسية في الحج

    وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة إن المملكة لن نسمح برفع شعارات سياسية أو مذهبية خلال الحج، وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفير البريطاني لدى بلاده ووصفه بالشخص الغبي، فيما رد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالقول إن الرئيس الأمريكي أهان بريطانيا.

    وزير الإعلام السعودي الحج السفير البريطاني واشنطن دونالد ترامب بريطانيا

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