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    واشنطن: لن نسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي

    11:12 م الإثنين 01 يوليو 2019
    واشنطن: لن نسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي

    البيت الأبيض

    واشنطن (أ ش أ)

    أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران.

    وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي.

    وأضاف أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".

    وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة "لن تسمح أبدا" لإيران بتطوير أسلحة نووية، مؤكدا على ضرورة أن تصل إيران "إلى مستوى عدم التخصيب الكلي لليورانيوم".

    وأعلنت إيران في وقت سابق اليوم، تجاوزها الحد المسموح لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب (300 كيلو جرام)، في إطار إجراءاتها الخاصة بخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة وفرضها عقوبات على طهران.

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