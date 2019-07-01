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    الرئيس الجزائري يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي بمناسبة عيد الاستقلال

    10:26 م الإثنين 01 يوليه 2019
    الرئيس الجزائري يتلقى رسالة تهنئة من نظيره الأمريكي بمناسبة عيد الاستقلال

    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

    الجزائر (أ ش أ)

    تلقى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، رسالة تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ57 لاستقلال الجزائر، أعرب فيها عن ارتياحه لمواصلة التعاون من أجل إقامة روابط جديدة بين البلدين.

    وقال ترامب في رسالته "يسرني والجزائر تتأهب للاحتفال بعيد استقلالها في 5 يوليو، أن أقدم لكم أطيب التهاني ولا يفوتني أن أذكركم أن الصداقة والشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر ما فتئت تتعزز من سنة لأخرى حيث حاربنا معا الإرهاب وقمنا بتعزيز علاقاتنا التربوية والثقافية وتوسيع تعاوننا الاقتصادي".

    وأضاف "أقدر أيما تقدير الجهود الحثيثة التي تبذلها الجزائر في سبيل ترقية الحلول السياسية السلمية تجاه العديد من التحديات في المنطقة، كما أعرب عن ارتياحي لمواصلة تعاوننا في مجالات أخرى سواء تكثيف التجارة الحرة والمنصفة والمتبادلة وتوسيع التعاون في مجال الأمن أو خلق فرص التبادل لإقامة روابط جديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر".

    وتابع قائلا "باسم الشعب الأمريكي، أعرب لكم عن تهاني الخالصة بمناسبة عيد استقلالكم".

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