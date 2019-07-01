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    الأمم المتحدة: 1.44 مليون لاجئ بحاجة لإعادة التوطين

    09:09 م الإثنين 01 يوليه 2019
    الأمم المتحدة: 1.44 مليون لاجئ بحاجة لإعادة التوطين

    الأمم المتحدة

    جنيف (د ب أ)

    ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، في مستهل مؤتمر بجنيف، إن أكثر من 1.44 مليون شخص كانوا قد فروا من الحروب والصراعات والاضطهاد حول العالم بحاجة إلى إعادة توطين.

    وناشدت المفوضية المزيد من الدول أن تساهم في المساعدة على توطين اللاجئين، الذين جاءت أغلبيتهم من سوريا وجنوب السودان والكونغو.

    وأضافت المفوضية إنهم يعيشون بشكل مؤقت في 60 دولة، في الأساس في شرق أفريقيا وتركيا ويحتاجون إلى نقلهم إلى دول مضيفة حيث يمكنهم بدء حياة جديدة ودائمة.

    وبحسب فيليبو جراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أربعة من كل خمسة لاجئين فروا إلى دولة نامية. وتعاني الكثير من تلك الدول نفسها من مشاكل اقتصادية، حيث أن أعدادا كبيرة من الأشخاص يعيشون تحت خط الفقر.

    وقال جراندي: "يجب أن يكون هناك ببساطة تقاسم أكثر مساواة لمسؤولية الأزمات العالمية ".

    ومن بين اللاجئين الذين يحتاجون لإعادة توطين، 40% من سوريا و14% من جنوب السودان و11% من الكونغو.

    يفوق الطلب على الأماكن ما تعرضه الدول المضيفة المحتملة بكثير. وبحسب المفوضية، منحت 25 دولة فقط منازل دائمة لـ92400 لاجئ العام الماضي.

    الأمم المتحدة مؤتمر بجنيف شرق أفريقيا تركيا

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