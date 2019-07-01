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    وزير خارجية بريطانيا يعلن دعم بلاده لحرية الحقوق في هونج كونج

    07:39 م الإثنين 01 يوليو 2019
    وزير خارجية بريطانيا يعلن دعم بلاده لحرية الحقوق في هونج كونج

    وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت

    لندن (أ ش أ)

    قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، اليوم الإثنين، إن بلاده تدعم هونج كونج وحرياتها بعيدا عن العنف غير المقبول به، وذلك إثر تصاعد موجة غير مسبوقة من التظاهرات العنيفة في هونج كونج اعتراضا على مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين.

    وأضاف هنت -في منشور كتبه على حسابه على موقع "تويتر" حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - أن شعب هونج كونج لابد أن يحتفظ بحق "التظاهر السلمي الذي يسمح به القانون".

    وكانت هونج كونج قد شهدت تظاهرات احتجاجية أدت إلى اقتحام المتظاهرين للمقر التشريعي للبلاد، في وقت سابق من اليوم، وذلك في سياق المطالبة بإلغاء مشروع قانون تسليم المشتبه بهم إلى الصين وتنحي الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام عن منصبها.

    يذكر أن الكثيرين في هونج كونج يتخوفون من أن يمثل مشروع القانون تهديدا للحريات المدنية والنظام القضائي المستقل الذي وُعد به منذ عودة هونج كونج - المستعمرة البريطانية السابقة - إلى الصين في عام 1997.

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