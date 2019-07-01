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    بريطانيا تصف تجاوز إيران الحد المسموح من اليوارنيوم المخصب: "بالمقلق للغاية"

    07:37 م الإثنين 01 يوليو 2019
    بريطانيا تصف تجاوز إيران الحد المسموح من اليوارنيوم المخصب: "بالمقلق للغاية"

    قالت وكالة الطاقة النووية الإيرانية إنها ضاعفت بمق

    لندن (أ ش أ)

    وصف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية (داونينج ستريت) الأخبار الواردة بشأن خرق إيران الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية الكبرى في عام 2015 "بالمقلقة للغاية".

    ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم الإثنين، عن المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قوله، إن المملكة المتحدة تعمل مع شركائها لتحديد الإجراء الواجب اتخاذه.

    وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت - في وقت سابق اليوم - أن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب الاتفاق الذي يقضي برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

    وتهدف الخطوة التي اتخذتها إيران إلى الضغط على الدول الأوروبية لتساعدها في إيجاد سبل للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران، والمحافظة على ما تبقى من الاتفاق بعد انسحاب واشنطن منه في عام 2018.

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