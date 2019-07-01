  • عاجل:برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019​

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله باقتصاد مستقر وسليم في البلاد

    07:34 م الإثنين 01 يوليو 2019
    رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن تفاؤله باقتصاد مستقر وسليم في البلاد

    رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

    إسلام آباد (أ ش أ)

    أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الاثنين، عن تفاؤله لاقتصاد مستقر وسليم في البلاد، مؤكداً عزم حكومته على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ الانضباط المالي الصارم والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

    وأكد خان - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - أن المساعدات المالية التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، ساهمت في تحسين ميزان المدفوعات.

    وأشار إلى أنه بدون الدعم المالي الذي قدمته الدول الصديقة لم يكن من الممكن سداد القروض الخارجية.

    هذا المحتوى من

    عمران خان باكستان

    الخبر التالى:

    بريطانيا تصف تجاوز إيران الحد المسموح من اليوارنيوم المخصب: "بالمقلق للغاية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان