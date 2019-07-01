روسيا وتركيا يتباحثان عسكريًا بشأن سوريا

موسكو (د ب أ)

ناقش رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري جيراسيموف، اليوم الإثنين، هاتفيامع نظيره التركي الجنرال يشار جيولير، الوضع في سوريا، بما في ذلك منطقة خفض التصعيد في إدلب.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وفي وقت سابق اليوم، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا في لقائهما في أوساكا مؤخرا عقد قمة ثلاثية مع إيران حول سوريا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بيسكوف القول: "هناك تفاهم بأن هذه القمة ستتم قريبا"، مشيرا إلى أن الكرملين "سيبلغ الصحفيين بموعد إجراء القمة بعد تأكيده بشكل نهائي".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن الإعداد لهذه القمة. كما صرح بأنه ناقش مع بوتين التطورات الأخيرة في سوريا وخاصة في إدلب.

وأشار أردوغان إلى أن هذه القمة الثلاثية ستليها قمة رباعية بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كما أكد أردوغان أن بلاده لا تزال تتعاون مع روسيا فيما يخص قضية إدلب بهدف وقف هجوم القوات الحكومية السورية فيها.