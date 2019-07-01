ترامب يشكر رئيس كوريا الجنوبية على استضافته

واشنطن (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شكره للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان، لاستضافته هو والوفد المرافق له بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وكتب ترامب على موقع تويتر "وبينما كنت هناك، كان من الرائع زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، وعقد اجتماعنا الذي حظي بتغطية جيدة.. الأشياء الجيدة يمكن أن تحدث للجميع".

وقد عاد ترامب إلى البيت الأبيض مساء أمس الأحد بعد جولته الدبلوماسية.