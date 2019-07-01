وزيرا خارجية مصر والمغرب يبحثان تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات

محمد بن سلمان يصل اليابان لرئاسة وفد المملكة في قمة العشرين (صور)

اقتحام سفارة البحرين في العراق احتجاجًا على "ورشة المنامة" (فيديو

القاهرة (د ب أ)

بحث وزير الخارجية سامح شكري في اجتماعه، اليوم الاثنين، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، التقدُم المُحرَز في عدد من مجالات التعاون الثنائي القائم، وأهمية تكثيف العمل نحو استطلاع آفاق جديدة للتعاون المشترك في شتى المجالات.

واستلم شكري رسالة من نظيره المغربي، مرسلة من العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلديّن الشقيقيّن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، إن المناقشات بين الوزيرين تطرقت أيضًا إلى تطورات مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أكد الوزيران في هذا الصدد على أهمية تعزيز آليات التضامُن والعمل العربي المُشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، والدفع بالحلول السياسية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن اللقاء تضمّن تبادلاً لوجهات النظر حول أبرز التطورات على الساحة الأفريقية، حيث أكد الوزير بوريطة من جانبه على حرص بلاده على التنسيق مع مصر على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالي.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة.