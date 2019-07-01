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    "الدولية للطاقة الذرية": إيران تنتهك الحد المفروض على اليورانيوم

    05:28 م الإثنين 01 يوليه 2019
    "الدولية للطاقة الذرية": إيران تنتهك الحد المفروض على اليورانيوم

    مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

    فيينا - (د ب أ):

    أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى العالمية.

    وأبلغ مدير الوكالة يوكيا أمانو مجلس حكام الوكالة ومقرها فيينا بهذا الانتهاك من جانب إيران.

    وهذا هو أول انتهاك من جانب إيران للاتفاق النووي. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على إيران.

    وبموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لا يسمح لإيران بامتلاك مخزون أكثر من 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 بالمئة.

    الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليورانيوم إيران فيينا
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