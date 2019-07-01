السودان: إعادة خدمة الإنترنت مع استمرار حجب الشبكات الاجتماعية

القاهرة- (مصراوي):

ذكرت صحيفة "الصيحة" السودانية أنه ستتم إعادة خدمات الإنترنت بالسودان اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، مع استمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بالهيئة القومية للاتصالات بالسودان، قوله إنه "ستتم إعادة خدمات الإنترنت لكافة المشتركين يوم الثلاثاء، لكن مع حجب خدمات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر، الذي لم تُسمه الصحيفة واكتفت بوصفه بالمُطلع، إن "لجنة مُختصة بالهيئة قررت إعادة الخدمة لُيتاح إلى المواطنين "الوصول إلى المواقع الالكترونية الخاصة بالمؤسسات الحكومية بما في ذلك الجامعات، وهيئات الكهرباء، والتقديم للحج"، عدا مِنصات التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة في السودان أصدرت تعليمات لشركات الاتصالات بإعادة خدمة الإنترنت التي قُطِعت في أنحاء البلاد في وقت سابق من الشهر الماضي.

وانقطعت خدمة الإنترنت في جميع أنحاء أنحاء السودان عقب فض اعتصام المحتجين بالعاصمة الخرطوم في 3 يونيو الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لجأ زعماء الحراك الشعبي في السودان إلى تنظيم حملات في الأحياء ليشجعوا النشطاء على المشاركة في تجمعات ليلية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطع الإنترنت يجعل نشاط المنظمات الإنسانية صعبًا.