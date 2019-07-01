بـ"أبلكيشن موبايل".. إطلاق مبادرة "صحة المرأة" في 9 محافظات

كتب - أحمد جمعة:

انطلقت اليوم الاثنين، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصحة المرأة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المبادرة في 9 محافظات، وهي: جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الأسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط.

وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم، المشرف العام على مبادرة "صحة المرأة" بوزارة الصحة، لمصراوي، إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 8 ملايين سيدة فوق سن 35 عامًا، على أن يكون للسيدات فحص دوري كل عام.

وأضاف: "البرنامج ليس مختصًا على علاج سرطان الثدي فقط، بل يشمل علاج المرأة وبرامج تنظيم الأسرة".

وأوضح "عبدالعظيم" أنه تم تدريب طبيبات الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية على إجراء الفحوصات الأولية للسيدات، وحال الشك في إصابة إحداهن بالسرطان يتم تحويلها لإجراء أشعة الماموجرام للتأكيد، ومن يثبت إصابتها يتم توجيها لمراكز الأورام في المحافظة التابعة لها لتحديد نسبة الورم وصرف العلاج مجانًا.

وقال إن نحو 2500 طبيبة تلقت التدريب على هذه الفحوصات للسيدات.

ولفت المشرف العام على مبادرة "صحة المرأة" إلى أنه تم ربط البرنامج في جميع المنشآت التي تقدم خدمات فحص أورام السيدات، سواءً بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدني مثل مستشفى بهية وشفاء الأورمان، في شبكة معلومات واحدة؛ لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية، واستدامة المشروع.

كما تم إطلاق تطبيق إليكتروني على الهواتف المحمولة؛ لسرعة وسهولة التواصل مع المرضى، حيث من المقرر أن يتم من خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضى وإرسال نصائح توعوية.