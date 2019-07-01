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    وزير خارجية المغرب يبحث بالقاهرة التطورات بالمنطقة

    01:48 م الإثنين 01 يوليو 2019
    وزير خارجية المغرب يبحث بالقاهرة التطورات بالمنطقة

    وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر

    القاهرة - (د ب أ):

    وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إلى القاهرة اليوم الاثنين في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.

    وقالت مصادر مطلعة إن الوزير المغربي سيلتقى خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكري وزير الخارجية، لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والمغرب في كل المجالات وسبل تطويرها الفترة القادمة .

    وأشارت إلى أن الوزير المغربي يستعرض خلال الزيارة آخر التطورات بالمنطقة، وعلى رأسها الأزمات في سورية وليبيا واليمن وعملية السلام.

    ناصر بوريطة الخارجية المغربية المغرب ليبيا

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