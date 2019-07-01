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    مسؤول إيراني: قريبا العمل بمشروع مد خط سكك حديدية بين إيران والعراق

    01:11 م الإثنين 01 يوليه 2019
    مسؤول إيراني: قريبا العمل بمشروع مد خط سكك حديدية بين إيران والعراق

    سكك حديد إيران

    طهران - (د ب أ):

    أعلن مساعد وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني خير الله خادمي أن مشروع مد خط سكك حديدية بين شلمجة جنوب غربي ايران والبصرة بجنوب العراق، سيبدأ العمل به في غضون الأشهر المقبلة.

    ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الاثنين عن خادمي قوله إن خطوات جيدة اتخذت في مجال البدء بتنفيذ مشروع سكك حديدية بين البلدين عقب زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الأخيرة إلى العراق.

    وأضاف أن مذكرة تفاهم قد تم التوقيع عليها بين البلدين حول مشروع مد خط سكك حديد شلمجه - البصرة، والتي يبلغ طولها 32 كيلومترا.

    ونوه إلى استعداد الجانب الإيراني لمد الخط في الأراضي العراقية بانتظار منح الأراضي اللازمة لتشييد ورشة العمل، لافتا إلى أن إيران تقبلت تكلفة انجاز هذا المشروع بانتظار منح الجانب العراقي قطعة أرض للشركة الايرانية المقاولة لتشييد ورشة العمل عليها.

    سكك حديد إيران لعراق يران ير الله خادمي - (د ب أ):

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