زعيمة حزب ميركل تلقي خطابا في مؤتمر أمني بإسرائيل اليوم

القدس - (د ب أ):

خلال زيارتها لإسرائيل تلقي رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، صباح اليوم الاثنين خطابا في مؤتمر أمني بمدينة هرتسليا القريبة من تل أبيب.

وتزور خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب في وقت لاحق اليوم النصب التذكاري "ياد فاشيم" لضحايا محرقة النازية "هولوكوست" في القدس.

وستظل كرامب-كارنباور في إسرائيل حتى غد الثلاثاء، حيث من المخطط أن تجري محادثات سياسية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وليس من المنتظر أن تجري زعيمة الحزب محادثات مع فلسطينيين.

وهذه أول زيارة تقوم بها كرامب-كارنباور خارج أوروبا، منذ توليها رئاسة الحزب نهاية العام الماضي.

وقال متحدث باسم الحزب، إن القرار بأن تكون إسرائيل أول زيارة لكرامب-كارنباور خارج أوروبا تم اتخاذه على نحو مقصود.

وقبل زيارتها، قالت كرامب-كارنباور للتليفزيون الإسرائيلي: "قلنا دائما إنا لدينا - انطلاقا من التزامنا التاريخي - مهمة الدفاع عن أمن إسرائيل. هذا جزء من مصلحتنا الوطنية، وسيظل كذلك بصفتي رئيسة للحزب المسيحي الديمقراطي. فهذا هو النهج الذي سنحافظ عليه في المستقبل أيضا".