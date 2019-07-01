وزير النفط الإيراني: أوبك مهددة بالتفكك

طهران - (د ب أ):

اتهم وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه اليوم الاثنين دولتين عضوين في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بأنهما تحاولان الإضرار بمصالح سائر أعضاء المنظمة، معتبرا أن "هذا قد يدفع المنظمة نحو التفكك".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن زنكنه القول، قبيل التوجه إلى فيينا للمشاركة بالدورة الـ 176 من الاجتماع الوزاري لأعضاء منظمة أوبك :"إيران تدعم التعاون مع الدول المصدرة من خارج المنظمة، ولكن قيام دولتين عضوين في أوبك بتوتير الأجواء مع بقية الأعضاء يجعل أي تفاهم بين أعضاء أوبك والمنتجين من خارج المنظمة لا معنى له، ولا يبقي أي مجال للتعاون".

وشدد الوزير على ضرورة أن تتفاهم دول أوبك أولا فيما بينها، ودعا "بعض دول الجوار إلى الكف عن معاداة إيران".

يأتي هذا بينما يتجه منتجو النفط من تحالف أعضاء أوبك والمصدرين من خارج المنظمة "أوبك بلس" نحو تمديد خفض إمداداتهم لمدة تسعة أشهر حتى الربع الأول من عام 2020 ، في ظل زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وضعف النمو في الطلب.

ومنذ أن توصلت روسيا و السعودية لاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في أوساكا اليابانية يومي الجمعة والسبت، لتمديد التخفيضات لمدة من ستة إلى تسعة أشهر، أعربت دول أخرى عن دعمها لتمديدها إلى العام المقبل.