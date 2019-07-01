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    مقتل 35 شخصا في حادث سير بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير

    10:44 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    مقتل 35 شخصا في حادث سير بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير

    الشرطة الهندية

    نيودلهي - (د ب أ):

    أعلنت الشرطة الهندية أن 35 شخصا على الأقل لقوا حتفهم اليوم الاثنين إثر سقوط حافلة مكتظة بالركاب في واد جبلي بالشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير.

    وانحرفت الحافلة من على الطريق بينما كان السائق يحاول عبور منحنى، ومن ثم سقطت من فوق منحدر بارتفاع 150 مترا في منطقة كيشتوار.

    وقال قائد شرطة المنطقة أمريت كاتوش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "الحافلة سقطت من فوق المنحدر وأصيبت بأضرار بالغة. ولقي 21 راكبا حتفهم على الفور، بينما لقي 14 آخرون حتفهم خلال نقلهم للمستشفيات أو داخلها".

    وأضاف كاتوش أن فرق الإنقاذ أجلت 17 راكبا أصيبوا في الحادث، وأن ثلاثة منهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم جوا إلى مدينة جامو للعلاج.

    ووفقا للشرطة المحلية فإن الحافلة بها 30 مقعدا وكانت مكتظة بالركاب.

    وقال مسؤول أمني محلي، طلب عدم ذكر اسمه، :"نجري تحقيقا فيما إذا كان الحادث ناجما عن إهمال من السائق أو بسبب عطل ميكانيكي. إلا أن هناك عوامل أخرى ممكنة ... فحالة الطرق في هذه المنطقة سيئة".

    تجدر الإشارة إلى أن الهند بها أعلى عدد من ضحايا حوادث السير في العالم. ووفقا لبيانات حكومية، فإن نحو 135 ألف شخص يلقون حتفهم بسبب حوادث الطرق كل عام.

    وكان 11 طالبا لقوا حتفهم الخميس الماضي من جراء سقوط حافلة من فوق منحدر في طريق آخر في الشطر الهندي من كشمير.

    الشرطة الهندية حادث سير الهند سقوط حافلة

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