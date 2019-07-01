  • عاجل: بأسعار الشرائح والتفاصيل.. "الكهرباء" تبدأ اليوم تطبيق الزيادات الجديدة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزت أبو عوف ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

    تحطم جسم مجهول في سماء قبرص

    08:17 ص الإثنين 01 يوليه 2019
    تحطم جسم مجهول في سماء قبرص

    تعبيرية

    نيقوسيا- (أ ش أ):

    قال مسؤول في منطقة شمال قبرص الانفصالية، إن جسمًا طائرًا مجهولًا ربما كان صاروخًا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ولم يؤد لإصابة أحد على الأرض.

    وقال بيان على "تويتر" من قدرت أوزارساي، وزير خارجية شمال قبرص: "طبقًا للمعلومات التي تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث، لم يكن طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة، جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع".

    وقال: "إن النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ)، الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبًا".​

    قبرص نيقوسيا تحطم جسم طائر صاروخ تويتر

    الخبر التالى:

    إصابة 16 في انفجار بالعاصمة الأفغانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان