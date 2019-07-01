تحطم جسم مجهول في سماء قبرص

نيقوسيا- (أ ش أ):

قال مسؤول في منطقة شمال قبرص الانفصالية، إن جسمًا طائرًا مجهولًا ربما كان صاروخًا تحطم شمالي العاصمة القبرصية نيقوسيا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ولم يؤد لإصابة أحد على الأرض.

وقال بيان على "تويتر" من قدرت أوزارساي، وزير خارجية شمال قبرص: "طبقًا للمعلومات التي تلقيتها من مصادرنا العسكرية فإن سبب الحادث، لم يكن طائرة هليكوبتر أو إحدى مركباتنا المشابهة، جنودنا وشرطتنا وفرق الإطفاء يقومون بعمليات فحص في الموقع".

وقال: "إن النتائج المبدئية تشير إلى أن هذا الجسم الذي سبب الانفجار إما طائرة تحمل متفجرات أو متفجرات مباشرة (صاروخ)، الكتابة والعلامات الموجودة على الحطام ستسمح لنا بمعرفة ما حدث على وجه الدقة قريبًا".​