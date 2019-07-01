حول العالم في 24 ساعة: محادثات ثنائية تاريخية بين ترامب وكيم جونج أون

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات ثنائية خاصة، صباح الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما في المنطقة المنزوعة السلاح.