أكثر الكلمات إنتشاراً

ثورة 30 يونيو ترامب في كوريا الشمالية عمرو وردة ريهام سعيد أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس الاحتجاجات في السودان نتيجة أولى ثانوي هجمات ناقلات النفط

حول العالم في 24 ساعة: محادثات ثنائية تاريخية بين ترامب وكيم جونج أون

01:00 ص الإثنين 01 يوليو 2019
حول العالم في 24 ساعة: محادثات ثنائية تاريخية بين ترامب وكيم جونج أون

دونالد ترامب وكيم جونغ أون

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات ثنائية خاصة، صباح الأحد، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك خلال اللقاء التاريخي الذي جمعهما في المنطقة المنزوعة السلاح.

ترامب وكيم كيم جونغ أون المنطقة المنزوعة السلاح الخرطوم الجيش الليبي سعد الحريري لبنان
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان