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    الكرملين: الشراكة الروسية - الصينية ليست موجهة ضد أي بلد آخر

    10:39 م الأحد 09 يونيو 2019
    الكرملين: الشراكة الروسية - الصينية ليست موجهة ضد أي بلد آخر

    دميتري بيسكوف

    موسكو (أ ش أ)

    نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن تكون روابط الشراكة الروسية - الصينية موجّهة ضد أي بلد أو مجموعة بلاد أخرى.

    وقال بيسكوف، اليوم الأحد، إن "إحدى الخصائص المختلفة للشراكة الروسية - الصينية هى أنها ليست موجّهة ضد أية دولة ثالثة أو مجموعة من الدول، ومن ثم، فإنه من الخطأ تماما إثارة السؤال حول ما إذا كنا ننسق بشأن قضية الولايات المتحدة أو ضد الولايات المتحدة".

    ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المسؤول الروسي قوله: "إن الصين وروسيا لديهما قضاياهما الخاصة مع الولايات المتحدة، وفي الواقع، الصين لديها حروب تجارية مع واشنطن، بينما نحن لنا مشاكلنا الخاصة مع الأمريكيين، التي تتعلق بالأساس بقضايا الأمن الاستراتيجي وقضايا نزع السلاح، وممانعة الأمريكيين لإجراء أي حوار جوهري بشأن ذلك، لهذا فإن كلا منا لديه مشاكله الخاصة" مع الولايات المتحدة.

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