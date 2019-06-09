الحرية والتغيير: مستمرون في العصيان حتى إسقاط المجلس العسكري السوداني

القاهرة – مصراوي:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، المحسوب على قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، أن العصيان المدني الشامل في يومه الأول، كان ناجحًا للغاية.

وأضاف في بيان نشره على "فيس بوك"، أن العصيان المدني الشامل، والإضراب السياسي العام، مستمر حتى إسقاط المجلس العسكري "الإنقلابي" وميليشياته.

وشدد تجمع المهنيين على أهمية التحقيق في "مجزرة القيادة العامة"، وأحداث القتل والعنف الممنهج، منذ 11 أبريل الماضي، ومحاسبة الجناة، فضلًا عن استبعادهم من أي عملية سياسية.

وطالبت بتسلم المجلس العسكري الانتقالي بشكل فوري مقاليد الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير.

وقال بيان المعارضة السودانية: "لا تنازل أو مهادنة، ولا تصالح أو مصافحة لكفوف المجرمين، واستحقاقات المضي في أي عملية سياسية مبذولة منا كحقوق مشروعة لا منن ممنوحة، هذا قرار الشعب ونحن له مذعنون".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، أن المجلس لم يصله أي مقترحات من قوى الحرية والتغيير.

وأضاف كباشي، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن المجلس سينظر في أي شروط تتقدم بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات وسيتم الرد عليها.

وأكد أنه لا يمانع المجلس الانتقالي من أي طرح يقود لتقريب وجهات النظر مع المعارضة.