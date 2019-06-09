لماذا لم توجّه أمريكا دعوة رسمية إلى إسرائيل لحضور مؤتمر البحرين؟

القاهرة – مصراوي:

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، الأحد، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تتلقى حتى الآن دعوة رسمية لحضور مؤتمر المنامة في 25 من الشهر الجاري، والذي يعد جزءًا من خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأشار الموقع إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن واشنطن في البداية يجب أن تحصل على المزيد من تأكيدات الحضور من دول عربية وإسلامية أخرى، وفقًا لمسئولين إسرائيليين.

وأضاف المسئولون أن حقيقة عدم وصول دعوة رسمية إلى إسرائيل لحضور المؤتمر، تعد علامة على الصعوبات التي يواجهها مؤتمر المنامة نتيجة الضغط الفلسطيني الممارس على الدول العربية، والمطالبة المستمرة من السلطة الفلسطينية بمقاطعة المؤتمر.

يأتي ذلك في ظل قلق واشنطن، بحسب الموقع، بسبب عدم إعلان مصر والأردن ودول عربية وإسلامية أخرى موقفا رسميًا يؤكد حضور المؤتمر.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مقاطع مؤتمر المنامة، في وقت أعلنت دول السعودية والإمارات المشاركة.

يتابع "أكسيوس" أن مسئول إسرائيلي بارز أبلغه بحديث جاريد كوشنر، مهندس خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماعهما يوم 30 مايو الماضي في القدس، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة تنتظر تأكيدات دول عربية وإسلامية رئيسية من أجل دعوة إسرائيل بشكل رسمي لحضور المؤتمر.

وقرر نتنياهو إيفاد وزير المالية موشي كحلون إلى المنامة، والأخير ينتظر ما إذا كانت ستصل دعوة رسمية إلى بلاده في الأيام المقبلة، من أجل السفر إلى أمريكا للتنسيق مع كوشنر بشأن تفاصيل مؤتمر المنامة.

من جانب آخر كان أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، دعا إلى موقف دولي مناهض لخطة السلام التي تطرحها الإدارة الأمريكية.

وقال الرجوب للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، مؤخرًا، بشأن تأييد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية "تؤكد على صدقية الموقف الفلسطيني الرسمي من الإدارة الأمريكية المتحيزة بالمطلق لصالح اليمين الإسرائيلي في سعيه لتصفية القضية الفلسطينية".

واعتبر الرجوب أن تصريحات السفير الأمريكي "تستوجب من القائمين على المؤتمر الاقتصادي الذي دعت له الولايات المتحدة في البحرين هذا الشهر، سواء بالاستضافة أو المشاركة فيه، التراجع عن ذلك".