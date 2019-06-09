العربية: إحالة 90 ضابطًا بالمخابرات إلى التقاعد في السودان

القاهرة – مصراوي:

قالت قناة العربية، الأحد، إنه تم إحالة أكثر من 90 ضابطًا سودانيًا من جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد، بالتزامن مع بداية العصيان المدني الذي دعت له قوى الحرية والتغيير المعارضة.

وشهد اليوم الأول من العصيان المدني، شبه شلل كامل لحركة المواصلات في شوارع العاصمة، وأغلق مُحتجون شوارع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري بالحواجز والمتاريس.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، المعني برصد ومتابعة حركة الطيران حول العالم، بدت أجواء السودان خالية من الطائرات بعكس الدول الأخرى.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، نجاح العصيان بنسبة مئة في المئة.

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، إن الأوضاع لم تتأثر كثيرًا، رغم دعوة قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني شامل، داعيًا إياها لسحب دعوتها، ومعبرًا عن أسفه لذلك التصعيد المدني.