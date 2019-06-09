السفير الإيطالي لدى ليبيا يبحث دعم العملية السياسية

القاهرة (د ب أ)

عقد سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو جريمالدي، اليوم الأحد، محادثات مع مسؤولي مدينة مصراتة الليبية، لدعم العملية السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الإيطالية في ليبيا في صفحتها على موقع "تويتر"، بحسب موقع "بوابة الوسط".

وقال البيان إن زيارة السفير جريمالدي إلى مصراتة تأتي في إطار الجهود الرامية لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز التعاون مع إيطاليا والشركات الإيطالية».

من جانبه، أوضح مجلس مصراته البلدي، أن اللقاء مع السفير الإيطالي "تناول مناقشة آخر التطورات والوضع الراهن، مُدينا "الهجوم على العاصمة، وما ترتب عليه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتعدٍ على مؤسسات الدولة المدنية، مؤكدين على التمسك بالمسار الديمقراطي ورفض عسكرة الدولة".

وأضاف المجلس عبر صفحته على "فيسبوك" أن اللقاء جرى خلاله أيضا "التطرق إلى إمكانية عودة الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً للعمل ببعض المشاريع بالبلدية".

يشار إلى اطراف العاصمة الليبية تشهد منذ الرابع من شهر أبريل معارك بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا.