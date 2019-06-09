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السودان.. اعتقال عشرات من أنصار المعارضة مع بدء العصيان المدني

06:02 م الأحد 09 يونيو 2019
السودان.. اعتقال عشرات من أنصار المعارضة مع بدء العصيان المدني

احتجاجات السودان

الخرطوم (د ب أ)

اعتقل عشرات من أنصار المعارضة في السودان، اليوم الأحد، في اليوم الأول لحملة عصيان مدني في أنحاء البلاد بهدف إرغام المجلس العسكري الانتقالي على تسليم السلطة إلى حكومة بقيادة مدنية.

وأطلقت جماعات المعارضة العصيان المدني، بعد أن تم اعتقال اثنين من قياداتها وبعد ساعات من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، حسبما قالت قوى الحرية والتغيير.

ويزور رئيس الوزراء الإثيوبي السودان، في محاولة للتوسط في الأزمة.

وبعد مدة قصيرة من المحادثات، اعتقلت قوات الأمن، اسماعيل جلاب، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، والمتحدث باسم الحركة، مبارك أردول، حسبما أفادت قوى الحرية والتغيير.

واعتقلت قوات الأمن اليوم الأحد مسؤولين بالمطار وموظفين بالبنك المركزي السوداني، حسبما قال عدد من زملائهم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

من جانبه، قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إن "الأنباء الواردة من السودان هذه الأيام هي مصدر للألم والقلق . دعونا نصلي من أجل هذا البلد ، لعل العنف يتوقف، ويمكن أن يتحقق الصالح العام من خلال الحوار".

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