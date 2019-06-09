رغم العصيان المدني.. البنك المركزي السوداني مستمر في العمل

الخرطوم (د ب أ)

باشر العاملون ببنك السودان المركزي أعمالهم اليوم الأحد، حيث قام البنك عبر فرعه الرئيسي بمقابلة طلبات العملاء كافة.

وأكد البنك في بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا) جاهزيته لتغذية الصرافات بالنقد.

وكان البنك قد أكد على لسان الناطق الرسمي للبنك نجم الدين حسن إبراهيم أن البنك المركزي قد أشرف على عملية تغذية الصرافات وستتواصل عملية التغذية.

يأتي إعلان البنك رغم الإعلان عن بدء عصيان مدني شامل دعت له المعارضة السودانية، وأكدت أنه مستمر "حتى إسقاط المجلس العسكري".

وأعلن العصيان بعد مرور يومين على وساطة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير لاستئناف المحادثات المتوقفة بين الطرفين لتسليم السلطة للمدنيين .

واوقفت المعارضة المحادثات مع المجلس العسكرى عقب فض اعتصام أمام القيادة العامة للجيش بالقوة، وهو ما أودى بحياة 117 شخصا بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة.

غير أن وزارة الصحة السودانية قالت إن عدد القتلى 61 شخصًا.