مقتل وإصابة 13 شخصًا في أعمال عنف بتونس

تونس (د ب أ)

توفي شخص وأصيب 12 آخرين في شجار بين عائلتين بجهة القصرين التونسية، بحسب ما أفادت به تقارير محلية في تونس اليوم الأحد.

واستقبل المستشفى الجهوي في القصرين صباح اليوم 13 مصابا ومن بينهم إمراتان، إثر شجار وقع صباح اليوم في معتمدية السبيبة التابعة للولاية، استخدمت فيه أسلحة بيضاء.

وقال مدير المستشفى عبد الغني الشعباني في تصريح إذاعي "توفي شاب من بين المصابين ويخضع آخر إلى عملية جراحية فيما حالة بقية المصابين مستقرة".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مصدر أمني أن أسباب الشجار تعود، وفق المعطيات الأولية، إلى "اعتداء شاب على فتاة من المنطقة"، وأضاف أنه "لم يتقدم إلى حد الآن أي شخص بشكاية والتحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الشجار".

ودعا والي القصرين الاهالي الى الهدوء وضبط النفس فيما دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات إلى المنطقة للحيلولة دون عودة الشجار.