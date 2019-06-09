خريطة إيرانية تُسمي الكويت "عبادان الجنوبية".. ومطالب خليجية برد حازم

القاهرة- (مصراوي):

نشر موقع إيراني خريطة أرشيفية تضم الكويت إلى إيران وأطلق عليها اسم "عبادان الجنوبية"، الأمر الذي أثار استنكار باحث كويتي الذي طالب بموقف حازِم للرد على تلك الادعاءات.

وكتب الباحث الكويتي، مشعل النامي، على حسابه عبر تويتر: "ادعاء إيران بأن الكويت هي (عبادان الجنوبية) يستلزم موقف حازم من وزارة الخارجية الكويتية ومن كل مواطن كويتي شريف".

وأكّد في تغريدة على حسابه عبر تويتر، الأحد، أن "إيران التي تحتل الأحواز والساحل العربي والجزر الإماراتية الثلاث، وأجزاء من أذربيجان وكردستان وبلوشسان طبيعي أن تطمع بالكويت".

إدعاء #إيران بأن #الكويت هي “عبادان الجنوبية” يستلزم موقف حازم من وزارة الخارجية الكويتية ومن كل مواطن كويتي شريف

..إيران التي تحتل الأحواز والساحل العربي والجزر الإماراتية الثلاث وأجزاء من أذربيجان وكردستان وبلوشسان طبيعي أن تطمع بالكويت https://t.co/Iaz6FyBMLk pic.twitter.com/DaLUomYR1L — مشعل النامي (@Meshal_Alnami) June 8, 2019

وفي مارس الماضي، انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الاحتلال الإيراني لجزر بلاده "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، وقال "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر مُتنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني. في المقابل، الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".

واحتلت إيران الجزر الثلاثة عام 1971 وتطالب الإمارات باستعادتها؛ نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي.

وتابع قرقاش عبر تويتر: "قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي".

وأردف "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الامارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة، طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لان احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الاول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".