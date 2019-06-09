العصيان المدني الشامل يشل السودان.. والعالم يتضامن: "هُنا الخرطوم" (صور)

كتبت- رنا أسامة:

بدأ سودانيون عصيانًا مدنيًا شاملاً ومفتوحًا، الأحد، استجابة لدعوة وجّهتها قِوى المُعارضة من أجل الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أقرب وقت، في أعقاب أحداث فض الاعتصام قبالة مقر قيادة الجيش السوداني في الخرطوم الاثنين الماضي.

وأعلن تجمّع المهنيين السودانيين، وهو أحد أبرز مكونات إعلان قِوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، عصيانًا مدنيًا اعتبارًا من اليوم، الأحد، وحتى إشعار آخر لحين "إعلان بيان تسليم السلطة إلى حكومة مدنية" عبر التلفزيون السوداني.

"#العصيان_المدني_الشامل"

وشهدت شوارع العاصمة الخرطوم، الأحد، انعدامًا شبه كامل لحركة المواصلات ومراكز الكهرباء والمقاهي، وأغلق مُحتجون شوارع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري بالحواجز والمتاريس.

كما ضرب الشلل أسواق أم درمان وكافة المحال التجارية والبنوك، ما عدا بنك أم درمان الوطني الذي يمتلكه الجيش السوداني، كما أظهرت صور نشرها سودانيون تحت هاشتاج "#العصيان_المدني_الشامل"، الذي حلّ ضمن أكثر الهاشتاجات تداولًا عبر تويتر في معظم الدول العربية.

الحل في الشل

ضروري الصوره دي تصل لي حميدتي عشان تعمل ليهو شلل سفاحين#iamthesudanrevolution#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/4p8XnCZDBu — عثمان إدريس (@manomanoafrican) June 9, 2019

ونشر أحد المواطنين السودانيين مقطع فيديو يُظهِر خلو سوق "البلح" في أم درمان، مع بدء العصيان المدني والإضراب الكامل الشامل. وغرّد "لن يحكمنا القتلة الخونة وعصابات الجنجويد".

كما نشر مواطن سوداني آخر مقطع فيديو لسوق "الشجرة" في أم درمان، وقد بدت عليه مظاهر الإضراب الشامل في ظل توقّف حركة البيع والشراء في غياب المواطنين المُضربين.

فيما نشرت مواطنة صورة لأحد شوارع السودان الذي ظهر خاليًا من المواطنين، وتتصدره لافتة كُتب عليها "مدنية".

وقالت أخرى إن "#العصيان_المدني_الشامل" ناجح بنسبه 100%".

#العصيان_المدني_الشامل عصيان ناجح بنسبه 100% عشتا يا وطني السودان pic.twitter.com/MVWFHEO8Ci — Hind Elhafiz (@hind_elhafiz) June 9, 2019

بالتوازي، أُلغيت عشرات الرحلات في مطار الخرطوم في اليوم الأول من العصيان المدني، حسبما نقلت صحيفة "المشهد السوداني" عن مصادر وصفتها بالمُطلعة.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، المعني برصد ومتابعة حركة الطيران حول العالم، بدت أجواء السودان خالية من الطائرات بعكس الدول الأخرى.

وتداول مُغرّدون سودانيون صورًا ومقاطع فيديو لصالة الدخول والمغادرة من مطار الخرطوم، حيث تراكمت وتكدست الحقائب في صالة المطار وسط غياب كبير للعاملين والموظفين .

"هُنا الخرطوم"

وتحت هاشتاج "#هنا_الخرطوم"، أبدى مُغرّدون من دول أخرى حول العالم تضامنهم مع السودانيين في إضرابهم الشامل المفتوح.

وغرّد مواطن إثيوبي "من أديس أبابا #هنا_الخرطوم".

من أديس ابابا #هنا_الخرطوم — Khalid M. Eltayeb (@Khalidmeltayeb) June 9, 2019

وقال آخر عُماني "من مسقط (سلطنة عمان)، #هنا_الخرطوم".

وكتب أحد السودانيين: " كل العالم يصرخ #هنا_الخرطوم".

كل العالم يصرخ #هنا_الخرطوم



هل تسمع يا برهان؟ حتماً لا تسمع فالنت عندك مقطوع و راسك ذاتو مقطوع و حالتك تحنن الكافر#العصيان_المدني_الشامل — RamiZ AltiJani (@BAs_Eli_GeRiRo) June 9, 2019

لماذا العصيان المدني؟

وقال تجمّع المهنيين السودانيين إن "العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم، والمحاور التي يأتمر بأمرها".

وعرّفه بأنه "من وسائل المقاومة السلمية التي تقوم على المشاركة الواسعة والقيادة الجماعية".

العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام وسائلنا السلمية لاقتلاع حقنا في الحياة من همجية الميليشيات المجرمة التي يستخدمها المجلس العسكري الانقلابي الآثم والمحاور التي يأتمر بأمرها.



هي وسائل مقاومة سلمية تقوم على المشاركة الواسعة والقيادة الجماعية،#العصيان_المدني_الشامل — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 9, 2019

وذكرت أنه "الوسيلة الأسرع والأنجح لإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وإنهاء احتلال المليشيات لشوارع مدن وقرى السودان ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، حيث تحترم تطلعاتنا وحرماتنا كشعب"، بحسب قوله.

والاضراب السياسي العام، لأنه الأسرع والأنجع لإسقاط المجلس العسكري الانقلابي وإنهاء احتلال المليشيات لشوارع مدن وقرى السودان ونقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية، وفقاً لإعلان الحرية والتغيير، حيث تحترم تطلعاتنا وحرماتنا كشعب. عشان ننجح عندنا الواجبات الآتية: — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) June 9, 2019

يأتي ذلك على خلفية قيام قوات الأمن السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، بحسب لجنة الأطباء السودانيين.

ونفى المجلس العسكري السوداني فضّ الاعتصام متعمدًا، قائلاً إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام، التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب في السودان.