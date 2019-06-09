احتجاز 100 شخص في احتجاجات نادرة بكازاخستان

موسكو - (د ب أ):

تردد أنه جرى احتجاز نحو 100 شخص خلال احتجاجات نادرة في كازاخستان اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع بدء التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول بارز بوزارة الداخلية القول" نحن نتحدث عن عدد يقارب 100 شخص".

وتردد أن العاصمة نور سلطان ومدينة ألماتي شهدتا احتجاجات كبيرة.

وقد دعا مختار أبليازوف، وهو زعيم حركة معارضة سياسية محظورة يطلق عليها الاختيار الديمقراطي لكازاخستان، أنصاره للنزول للشوارع، بحسب مقطع فيدو نشره على صفحته على موقع انستجرام لمشاركة الصور.

وقال أبليازوف في مقطع الفيديو" الآلاف من المحتجين احتشدوا بالفعل" في ميدان رئيسي بألماتي. وحذر من أن هناك قوات شرطة في المنطقة، مضيفا" هم قليلون، نحن كثيرون".

ونشر مقطع فيديو آخر يظهر حشود من المتظاهرين يحاولون فتح أبواب مركبة شرطية لإخراج بعض من الذين تم احتجازهم. وقالت وزارة الداخلية إن حركة المعارضة هى التي وراء الاحتجاجات.

ويقول محللون إن الرئيس الانتقالي الحالي قاسم جومارت توكاييف، الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع الجارتين روسيا والصين، من المؤكد بنسبة كبيرة أن يكون هو الفائز في الانتخابات.

ويحظى الرئيس السابق للبرلمان، والذي تولى مناصب عليا في الحكومة لعقود، بتأييد الزعيم الوحيد في كازاخستان منذ الحقبة السوفيتية، نور سلطان نزارباييف البالغ من العمر 78 عامًا.