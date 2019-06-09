  • عاجل:إقرار عقوبات جديدة ضد الممتنع عن دفع نفقة زوجته

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    الأمم المتحدة: 5.1 مليون يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها

    01:41 م الأحد 09 يونيو 2019
    الأمم المتحدة: 5.1 مليون يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها

    الأمم المتحدة

    القاهرة - (د ب أ):

    أفادت وكالة أممية اليوم الأحد بأن 1ر5 مليون يمني يعيشون في مناطق يصعب إيصال المساعدات لها.

    وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، أن "هناك 1ر5 مليون يمني ممن هم بحاجة لمساعدات يعيشون في 75 منطقة يصعب الوصول إليها".

    وكثيرا ما تشكو المنظمات الإغاثية من الصعوبات التي تواجهها خلال العمل في اليمن.

    ووفقا لبيانات الأمم المتحدة فإن 24 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدات الإنسانية، يمثلون نحو 80% من سكان البلاد. كما تشير البيانات إلى أن الصراع تسبب في تهجير 6ر3 مليون شخص.

    الأمم المتحدة اليمن تويتر المنظمات الإغاثية

    الخبر التالى:

    السعودية واليابان توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان