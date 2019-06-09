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    الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين

    11:56 ص الأحد 09 يونيو 2019
    الجيش اليمني يقطع طريق إمداد رئيسياً في معقل الحوثيين

    الجيش اليمني

    القاهرة- مصراوي:

    حققت قوات الجيش اليمني، أمس السبت، تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

    وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني بأن قواته تمكنت من تحرير تبة البيضاء والتباب السود في مديرية باقم شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية - وفقا للعربية.

    وأوضح أن قوات الجيش تمكنت خلال المواجهات من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد الميليشيات بالإمدادات والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

    وأسفرت المعارك عن خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بصفوف الحوثيين، وأجبرت عناصر الميليشيات على الفرار والتراجع.

    وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش من جهة وميليشيات الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة.

    ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات تحالف دعم الشرعية، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

    الجيش اليمني الحوثيين صعدة

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