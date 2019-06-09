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    نزوح مئات العوائل من الموصل على خلفية انتشار حرائق في مزارع للقمح والشعير

    11:45 ص الأحد 09 يونيو 2019
    نزوح مئات العوائل من الموصل على خلفية انتشار حرائق في مزارع للقمح والشعير

    حرائق في مزارع القمح

    الموصل - (د ب أ):

    أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى العراقية اليوم الأحد بأن مئات العوائل اضطرت للنزوح من قرى غرب الموصل 400كلم شمال بغداد بعدما التهمت النيران مزارع للقمح والشعير في وقت متأخر من الليلة الماضية.

    وقال الرائد جلال علي إن "النيران انتشرت بسرعة كبيرة في مزارع القمح والشعير في قضاء سنجار (110 كلم غرب الموصل) بعدما أضرم مسلحون مجهولون النيران فيها، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

    وأضاف بأن "النيران انتشرت بمناطق وقرى عديدة في القضاء ووصلت إلى منازل المزارعين".

    وأوضح أن نحو 700 عائلة نزحت من هذه المناطق باتجاه الموصل بعد أن طالت النيران مزارعهم، مشيرا إلى أن مزارعين اثنين لقيا حتفهما جراء الحرائق.

    يذكر أن مناطق عديدة من العراق شهدت اندلاع النيران في مزارع القمح والشعير في الآونة الأخيرة. وتتهم قوات الأمن عناصر داعش بالوقوف وراءها، فيما يتهم مواطنون جهات متنفذة بالوقوف وراءها.

    الشرطة العراقية حرائق مزارع القمح الموصل

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