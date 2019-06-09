  • عاجل:قرار جديد من إدارة الأهلي بشأن أزمة الدوري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان عيد الفطر رئيس الكاف هشام عشماوي هجوم العريش امتحان أولى ثانوي

    جهاز مدينة 6 أكتوبر يُنفذ حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة

    11:13 ص الأحد 09 يونيو 2019
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 اكتوبر، إنه تم تنفيذ عدة حملات لإزالة الإعلانات المخالفة بمنطقة "غرب سوميد" بالمدينة، مشيراً إلى استمرار تلك الحملات، لإزالة جميع الإعلانات العشوائية المتواجدة على أعمدة الإنارة بكافة الشوارع والميادين، لتشمل جميع المناطق بالمدينة.

    وأضاف رئيس الجهاز، في بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على القضاء على ملامح العشوائية ومنها، رفع تلك الإعلانات المخالفة، مؤكداً استمرار حملات إزالة تلك المخالفات بشكل يومي، وذلك بالتنسيق مع نواب رئيس الجهاز ورؤساء الأحياء.

    وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون فى إزالة أي مخالفةٍ أو تعدٍ بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة للتعامل الفوري مع أي مخالفة أو تعدٍ تنفيذاً للقانون.

    شريف الشربيني مدينة 6 اكتوبر الإعلانات المخالفة

    الخبر التالى:

    كاتب بريطاني: هل يسير ترامب على خطى أردوغان للانفراد بحكم أمريكا؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان